العراق يشدد البحث والتحري عن المختطفات الإيزيديات لاسيما مع سوريا وتركيا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق كان ولا يزال يبذل الجهود للكشف عن مصير المختطفين ويعمل على تبادل المعلومات وتشديد البحث والتحري عمن تبقى من المختطفات الإيزيديات.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين (بتوقيت بغداد)، مبعوث الرئيس الأميركي لشـؤون المخطوفين روجر كارسينيز، وذلك على هامش مشاركة السوداني في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

رئيس الوزراء العراقي أكد خلال اللقاء على أهمية العمل في ملف المختطفين بجوانبه الإنسانية”، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبيّن أن “العراق كان ولايزال يبذل الجهود للكشف عن مصيرهم، فضلاً عن التضامن الكامل مع عائلاتهم”.

خلال اللقاء جدد السوداني الإشارة إلى تعاون العراق والعمل مع حكومات دول المنطقة على تبادل المعلومات الضرورية المتعلقة بالمختطفين، وتشديد البحث والتحري عمّن تبقى من المختطفات الإيزيديات، خاصة مع الجانبين السوري والتركي، وقد جرى توجيه القوات الأمنية العراقية للعمل على هذه الملفات كأولوية إنسانية.

من جانبه، عبّر كارسينيز عن تقديره لجهود العراق في مجال تطبيق معايير حقوق الإنسان، واعتمادها ضمن البرنامج الحكومي، ومتابعة حالات الاختفاء القسري، والتعاون مع الدول المعنية في هذا المجال لكشف مصير رعاياها، وفقاً للبيان.

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