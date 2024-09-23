توزيع تعويضات 170 متضرراً من شنگال

وزعت الحكومة المحلية في نينوى دفعة جديدة من مبالغ تعويضات متضرري قضاء شنگال (سنجار) شملت 170متضرراً.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الحكومة وزعت مبالغ التعويضات للدفعة 11 من متضرري قضاء سنجار، شملت نحو 170 متضرراً كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم التي أصابها الضرر خلال احتلال داعش لقضاء سنجار وتدمير القضاء بالكامل».

وأضاف الدخيل، أن «هناك وجبة ودفعة جديدة من مبالغ متضرري قضاء سنجار سيتم توزيعها لنحو 200 متضرر بعد وصول الصكوك إلى القضاء مطلع الشهر المقبل».

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