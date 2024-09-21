محافظ دهوك: تم تنفيذ 126 مشروعاً في شيخان

قال محافظ دهوك علي تتر، إن أحد مطالب “الأخوة الإيزيديين منذ سنوات، هو تخفيف الازدحام على طريق شيخان- لالش”.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال إرساء رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحجر الأساس لمشروع طريق شيخان- لالش، اليوم السبت.

وأوضح محافظ دهوك في كلمته، أن رئيس الوزراء وخلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، وضع مشروعاً مهماً، كما قرر تنفيذ مشروع طريق اوتستراد.

وأضاف: سيخدم هذا الطريق الأخوة الإيزيديين كثيراً، كذلك الزوار القاصدين تلك المنطقة، وهذا إشارة إلى التعايش.

وأشار إلى أن ناحية شيخان وخلال فترة مجلس الوزراء التاسع، وبرعاية رئيس الوزراء واهتمامه بالخدمات، تم تنفيذ 1314 مشروعاً بقيمة تريليونين و190 مليار دينار، في محافظة دهوك. أما المشاريع الأخرى في القطاع الخاص فهي 65 مشروعاً بقيمة 1 تريليون و89 مليار دينار.

وقال: بالمجمل هناك 161 مشروعاً في شيخان بتكلفة تقدر بـ 196 مليار و587 مليون دينار، ومن بين تلك المشاريع، تم الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعاً ووضعت تحت الخدمة، و15 آخر قيد الإنشاء، بينما 20 مشروعاً لا تزال معروضة في المناقصة وسيتم البدء بها قريباً.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية