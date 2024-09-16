ديندار زيباري: جهود حكومة إقليم كوردستان مستمرة للاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين

قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الاثنين 16 أيلول 2024، إن جهود حكومة الإقليم للاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين مستمرة منذ عام 2014.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جامعة صلاح الدين ومنظمات دولية مثل مراقبة العدالة في شمال كندا (NJW)، وربا، ومنظمة (Green Desert)، والذي تناول قضية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقال زيباري في كلمته الافتتاحية: بعد الإبادة الجماعية والمأساة اللاإنسانية التي ارتكبت ضد الكورد الإيزيديين، بذلت حكومة إقليم كوردستان جهوداً كبيرة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان الأساسية وتعويض ضحايا هذه الجرائم الدولية، ونتيجة لهذه الجهود اعترفت أكثر من 10 دول ومنظمات ومؤسسات دولية مؤثرة بأن ما حدث ضد الإيزيديين إبادة جماعية وجريمة دولية.

وأشار زيباري إلى ضرورة إنشاء آلية موحدة للتحقيق في الجرائم الدولية لضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا من كافة المكونات الدينية والعرقية والمذهبية دون تمييز، وأكد على استمرار حكومة الإقليم في جمع الأدلة وملاحقة مجرمي داعش قضائيًا وتعويض ضحايا الإرهاب وعائلاتهم.

وفيما يتعلق بالتنسيق الدولي بشأن قضية الإرهابيين، أوضح زيباري أن حكومة الإقليم كوردستان قامت، بعد تشكيل فريق التحقيق الأممي الخاص بجرائم داعش (يونيتاد)، بالتنسيق معهم للتحقيق مع الشهود وإرهابيي داعش، كما تم تنفيذ مشروع لتوثيق وأرشفة هذه الجرائم باستخدام تقنيات متطورة بهدف ملاحقة الإرهابيين، ولغاية الآن، تم توثيق 24,965 ملفًا و408,540 صفحة. بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق يونيتاد دعمًا نفسيًا واجتماعيًا وساهم في بناء قدرات ممارسي الصحة النفسية، مما يساعد في تلبية الاحتياجات المعقدة للناجين الإيزيديين ودعم عملية تعافيهم.

وأوضح زيباري أن إقليم كوردستان استضاف أكثر من مليوني نازح بعد هجمات إرهابيي داعش، ويبلغ عددهم حالياً نحو730,930 شخصاً، معظمهم من الإخوة والأخوات الإيزيديين، مضيفاً أن جهود حكومة الإقليم تركز على إنقاذ وتأهيل هؤلاء النازحين.

وأضاف زيباري تم إنقاذ 3,579 شخصًا لغاية الآن، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتقديم المساعدة الشهرية لهم، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجين، بالإضافة إلى تسجيلهم في مركز العلاج النفسي في دهوك. كما أرسلت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1,200 ناجٍ إلى ألمانيا لتلقي العلاج النفسي. وأشار إلى أن قوات البيشمركة قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة داعش وتحرير المناطق، حيث بلغ عدد الشهداء 1,814 شهيدًا، إضافة إلى 10,725 جريحًا، بينما لا يزال 44 من البيشمركة في عداد المفقودين.

وحضر المؤتمر كل من القنصلية الكندية، وأعضاء برلمان كوردستان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديرية التعايش في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، یونیسێف، مركز لالش الثقافي، هيئة حقوق الإنسان المستقلة، مديرية مركز دهوك الثقافي – وشارك المجلس الأعلى للمرأة والتنمية، ومظمة هنغاو، اتحاد نساء كوردستان ومنظمات، DCV، CFI، إيما، آفيار، كينيات ونوبيل.

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