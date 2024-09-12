مركز لالش بحزاني يهنئ راعي كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك

وجرى ذلك خلال الزيارة التي حضرها الاستاذ جلال حسن الصادق مدير اعدادية بحزاني للبنين والاستاذ حاتم حسن الياس مدير التسجيل العقاري في بعشيقة ( الطابو ) تحدث السيد رعد طارق وقال ، سررنا في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني لاستلامكم مهامكم الجديدة متمنين لكم كل الموفقية والتالق والنجاح في عملكم وابدى في حديثه استعداد المركز للتعاون والتنسيق مع الكنيسة في الكثير من المجالات التي تخص المنطقة كما اوجز السيد رعد طارق نبذة مختصرة عن عمل ومهام ونشاطات مركز لالش واهتماماته العديدة وما قدمه المركز لجميع مكونات المنطقة دون استثناء ، من جانبه قدم الاب بشار شكره وتقديره العاليين للزيارة معبرا عن سعادته العميقة مبديا في الوقت ذاته كامل استعداه للتعاون مع المركز في مختلف المجالات .



