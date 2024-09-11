سبتمبر 11, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش بحزاني يقدم التهاني للبطل عبد الخالق (عبود)

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يقدم التهاني للبطل عبد الخالق (عبود)

في عصر هذا اليوم الاربعاء المصادف 11/9/2024 قدم رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني التهاني والتبريكات للبطل الرياضي عبد الخالق عبد الحق (عبود) بعد رحلة طويلة في الدراجة الهوائية استغرقت 35 يوما قطع خلالها 5300 كلم، ابتدات من امام برج ايڤل في فرنسا لتنتهي في مدينة الزيتون عبر خلالها العديد من الدول وتعرض الى العديد من الصعاب والمشقات، الا ان الارادة والتحدي والعزيمة والاصرار ازالت كل تلك العوائق من طريق البطل عبود ..
وخلال الزيارة تحدث السيد رعد طارق رئيس المركز وقال: في البداية الحمد الله على سلامة الوصول كما نهنئكم باسمنا وجميع اعضاء ومنتسبي مركز لالش وكل ابناء مدينة الزيتون على هذا الانجاز الرياضي التاريخي وهذا الرقم القياسي الذي حققتموه.. كما أبدى السيد رئيس المركز استعداده ومركز لالش في تقديم كل الدعم لجميع الكفاءات في المنطقة، واضاف تلك هي مدينة الزيتون وتلك هي بحزاني وبعشيقة بتاريخها الحافل بالبطولات والانجازات ، نشرت العلم والثقافة وانجبت الكفاءات والابطال ، كانت ولا زالت و اضحت ايقونة واشعاعا للابداع .. مغامرة جديدة قل نظيرها لابن بحزاني البطل عبد الخالق عبد الحق ( عبود ) تستحق الثناء والفخر والاعتزاز ..
من جانبه قدم البطل عبود شكره وتقديره لمركز لالش على الزيارة وعلى متابعته خلال الرحلة وعلى التواصل المستمر ، واثنى على دور المركز ونشاطاته ودعمه للمتفوقين في مختلف المجالات.

 

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