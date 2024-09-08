بحضور منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان.. اجتماع حول الإبادة الايزيدية في ايرلندا

تشهد العاصمة الايرلندية دبلن ، بعد غد الثلاثاء ، اجتماعاً بخصوص التعريف بالجرائم التي تعرض لها الكورد الايزيديون على يد إرهابيي داعش كابادة جماعية ، و بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الايرلندية ، سيشارك في الاجتماع منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان د.دينار زيباري.

زيباري ، قال إن الاجتماع يُعقد بدعوة من وزارة الخارجية الأيرلندية وهو مخصص لبحث الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق الإيزيديين.

مضيفاً ، سيركز الاجتماع على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان للاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين باعتبارها إبادة جماعية وجرائم حرب و، وجرائم ضد الإنسانية.

مردفاً ، سنقدم كلمة خلال الاجتماع بخصوص الخطوات الأخيرة لحكومة إقليم كوردستان للتعريف بجرائم داعش ضد الايزيديين كإبادة جماعية ، والجهود المبذولة لمحاكمة الإرهابيين، وتعويض الضحايا وعائلاتهم ، وإطلاق سراح المختطفين، وتنسيق وتعاون حكومة الإقليم مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) وآلية عمل حكومة إقليم كوردستان بعد انتهاء مهمة فريق التحقيق الدولي.

منسق التوصيات الدولية ، أضاف إن الجهود مستمرة لإنقاذ بقية المختطفين الايزيديين لدى داعش وتم حتى الآن إنقاذ (3576) شخصاً منهم (1210) امرأة و(339) رجلاً و(1070) طفلة و(960) طفل . كما تم إرسال اكثر من الف من الناجين إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وبخصوص انتهاء مهمة فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) وتسليم المعلومات ، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ، انه وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2697) ، سينتهي عمل (يونيتاد) في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري ، وفي 11 يوليو/ تموز الماضي ، وفي المرحلة الأولى، تلقينا 45.95 غيغابايت من المعلومات المحمية التي تسلمها الفريق من القضاء والجهات ذات الصلة ، وفي 25 أغسطس/آب الماضي، وفي المرحلة الثانية ، تسلمنا 11.9 غيغابايت من المعلومات والتحقيقات الخاصة حول الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين.

وحول أهمية مشاركة حكومة إقليم كوردستان في اجتماع دبلن ، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان د.دينار زيباري، انه سبق لهم أن شاركوا في اجتماعات في برلين ونيويورك حول الموارد المالية لداعش وجرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين ، وتعتبر هذه الاجتماعات فرصة جيدة لعرض جهود حكومة إقليم كوردستان في محاكمة إرهابيي داعش ، على المستوى الدولي .

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