الهجرة تعلن شمول (367) أسرة عائدة حديثا الى سنجار بمنحة الأربعة ملايين دينار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، شمول (367) أسرة عائدة حديثا الى سنجار بمنحة الأربعة ملايين دينار.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، أنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة المنح المالية الخاصة بعودة النازحين بين (367) أسرة عائدة حديثا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة.

وبينت الوزارة، أن “كوادرها ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع (الصكوك المالية) بين جميع الأسر العائدة حديثا من المخيمات إلى سنجار، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية