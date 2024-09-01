الهجرة والمهجرين العراقية: لا يوجد موعد محدد لعودة النازحين

تزور اللجنة المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، اليوم، مخيمات النازحين في إقليم كوردستان لتقديم توضيحات للنازحين بشأن عودتهم إلى ديارهم، وتقول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إنه لا يوجد موعد نهائي محدد لعودة النازحين.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، صرح اليوم الأحد (1 أيلول 2024) لشبكة رووداو الإعلامية بأن لجنة مشتركة من وزارته ومركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان، تزور اليوم مخيمات النازحين في أربيل ودهوك وتزود النازحين بتوضيحات ترتبط بعودتهم إلى ديارهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إلى أن اللجنة ستوضح للنازحين الطرق التي تتم مساعدتهم بها للعودة إلى ديارهم.

وأضاف علي عباس أن اللجنة ستبين للنازحين أن أمامهم خيارات يمكنهم الاختيار من بينها، ومنها البقاء في المحافظة التي يقيمون فيها الآن أو اختيار الانتقال إلى محافظة أخرى.

ومضى علي عباس إلى القول إنه لم يتم تحديد أي سقف زمني أو موعد نهائي لعودة النازحين مشيراً إلى أن خطوة من هذا القبيل تعتمد على الاستعدادات وإجراءات التمهيد لعودتهم.

يذكر أن مخيمات النازحين في محافظة السليمانية قد أخليت من قاطنيها، بينما لا يزال هناك 22 مخيماً للنازحين في محافظتي أربيل ودهوك، بواقع 18 في دهوك وأربعة في أربيل.

وهناك حوالي 21 ألف عائلة نازحة لا تزال تقطن مخيمات النازحين في إقليم كوردستان منها 18 ألف عائلة في مخيمات دهوك ونحو 3000 عائلة في مخيمات أربيل، حسب المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

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