“يونيتاد” يسلم إقليم كوردستان معلومات مهمة لتعزيز مساءلة داعش

سلم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش (يونيتاد)، يوم الأحد، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم کوردستان ديندار زيباري، معلومات عدة جرت معالجتها في هذا الملف.

وجاء في بيان للفريق الأممي، أن تلك المعلومات قد تم تلقيها من السلطات القضائية وغير القضائية في إقليم كوردستان في إطار دعم ولاية الفريق، وعمل فريق التحقيق (يونيتاد) على تعزيز تلك المعلومات من خلال وضع العلامات عليها لتصنيفها وتحليلها لغرض المراجعة القانونية ويمثل ذلك خطوة مهمة في المضي قدما نحو تيسير عمليات تحديد المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات ومعالجتها على نحو سريع عند استخدامها مع برمجيات الاكتشاف الإلكتروني المناسبة”.

وشدد البيان، على أهمية هذا التسليم بالقول إن “هذه النسخة المنظمة من المعلومات تمثل تقدماً كبيراً في جهودنا لدعم العمليات القانونية وعمليات التحقيق في إقليم كردستان إن هذه المعلومات ضرورية لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش داخل العراق أو على الصعيد العالمي”، مؤكداً امتنان فريق التحقيق (يونيتاد) لحكومة إقليم كوردستان على “التعاون البناء على مدار تلك السنوات”.

وفي 11 تموز/يوليو 2024 تم تسليم نسخة أخرى من هذه المعلومات إلى حكومة إقليم كوردستان في حالتها الأصلية غير المعدّلة كما تم إنشاؤها وتخزينها رقميا عند جمعها من قبل الفريق وذلك من اجل حماية عملية استخدام تلك الادلة وسلامتها في الإجراءات القضائية.

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