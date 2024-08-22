خلال استقباله محافظ نينوى.. السوداني يؤكد على اعمار سنجار وتعزيز التعايش السلمي

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، محافظ نينوى، السيد عبد القادر أحمد دخيل.

وناقش اللقاء الأوضاع العامة في محافظة نينوى وسير تنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تعد جزءاً من أهداف البرنامج الحكومي.

وتم التأكيد على أهمية تسريع استكمال المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، خاصة مشاريع البنى التحتية والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي والمشاريع الخدمية الأخرى.

كما تم التطرق إلى جهود إعمار مناطق سنجار وسهل نينوى وتهيئة الظروف لتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المحافظة.

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