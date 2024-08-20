عرض الفيلم الوثائقي محمود الإيزدي في دهوك

عُرض في دهوك فيلم وثائقي من إنتاج شبكة رووداو الإعلامية عن محمود الإيزدي، بمشاركة عدة شخصيات.

في يوم الاثنين (19 آب 2024) تم عرض الفيلم الوثائقي محمود الإيزدي في دهوك بمشاركة مير حازم تحسين بك أمير الإيزديين في كوردستان والعراق والعالم والعديد من الشخصيات الأخرى.

وقبل عرض الفيلم الوثائقي ألقى مدير عام شبكة رووداو الإعلامية آكو محمد، كلمة حول مشروع الإنتاج وشخصية محمود الإيزدي.

وقال آكو محمد في كلمته إن “محمود الإيزدي كان من البيشمركة الأبطال ومقاتلاً ذا خبرة، مما أثار الخوف لدى أعداء كوردستان وغزاتها”.

وأضاف أن “الإيزديين قاتلوا ببطولة من أجل حرية كوردستان، وتعرضت قراهم، كغيرها من القرى الكوردية، لمذابح خلال عملية الأنفال”.

كما ألقى محمود محمود الإيزدي، كلمة نيابة عن عائلة محمود الايزدي وشكر شبكة رووداو الاعلامية على إنتاج الفيلم الوثائقي.

هاشم ألياس سلو، المعروف أيضاً باسم محمود الايزدي، ولد عام 1944 في قضاء باعدرة. وفي بداية ثورة أيلول عام 1963، انضم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واستشهد في عام 1979 وبعد استشهاده دفن جثمانه في منطقة برواري بالا، لكن في عام 2001 تم نقل جثمانه إلى لالش ودفن هناك.

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