أغسطس 18, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

الحكومة العراقية تشكر حكومات وبرلمانات الدول المعترفة بالابادة الجماعية للايزيديين

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
63 مشاهدات

الحكومة العراقية تشكر حكومات وبرلمانات الدول المعترفة بالابادة الجماعية للايزيديين

أعرب وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن شكره الى حكومات وبرلمانات تلك الدول التي اعترفت بما تعرض لها الايزيديون في قضاء سنجار على يد تنظيم داعش بأنه “جريمة ابادة جماعية”.

وقال فؤاد حسين في كلمة له خلال مؤتمر الابادة الجماعية للايزيديين والذي أُقيم في مقر وزارة الخارجية في بغداد، إن الحكومة العراقية مع حكومة الاقليم بذلتا جهودا ضمن لجنة البحث عن المختطفين، والعمل مستمر من أجل اعادتهم وتحقيق العدالة بحقهم من خلال تعويضهم.

وأضاف “نشكر حكومات الدول والبرلمانات التي اعترفت بما تعرض له الايزيديون بأنها جريمة ابادة جماعية على يد عصابات و ارهابيي داعش”.

وتابع حسين بالقول “نؤكد من جديد دعم الايزيديين بشكل خاص على، ونعيد التأكيد على أن وزارة الخارجية ستبقى تسلط الضوء على بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون،و نتعهد بالعمل بكل ما يلزم لتحقيق العدالة وتعويض ذوي الضحايا تنظيم داعش”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 18

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi