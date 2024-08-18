الحكومة العراقية تشكر حكومات وبرلمانات الدول المعترفة بالابادة الجماعية للايزيديين

أعرب وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن شكره الى حكومات وبرلمانات تلك الدول التي اعترفت بما تعرض لها الايزيديون في قضاء سنجار على يد تنظيم داعش بأنه “جريمة ابادة جماعية”.

وقال فؤاد حسين في كلمة له خلال مؤتمر الابادة الجماعية للايزيديين والذي أُقيم في مقر وزارة الخارجية في بغداد، إن الحكومة العراقية مع حكومة الاقليم بذلتا جهودا ضمن لجنة البحث عن المختطفين، والعمل مستمر من أجل اعادتهم وتحقيق العدالة بحقهم من خلال تعويضهم.

وأضاف “نشكر حكومات الدول والبرلمانات التي اعترفت بما تعرض له الايزيديون بأنها جريمة ابادة جماعية على يد عصابات و ارهابيي داعش”.

وتابع حسين بالقول “نؤكد من جديد دعم الايزيديين بشكل خاص على، ونعيد التأكيد على أن وزارة الخارجية ستبقى تسلط الضوء على بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون،و نتعهد بالعمل بكل ما يلزم لتحقيق العدالة وتعويض ذوي الضحايا تنظيم داعش”.

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