رومانوسكي: أميركا قدمت أكثر من نصف مليار دولار لدعم الايزيديين

اعلنت السفيرة الأميركية في العراق، أن بلادها قدمت أكثر من نصف مليار دولار لدعم الايزيديين.

وذكرت رومانوسكي في تدوينة بمنصة إكس، اليوم الجمعة (16 آب 2024) أنه “ومنذ عام 2018، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 500 مليون دولار لدعم الإيزيديين وغيرهم من الناجين من داعش، وذلك لتعزيز التعددية الدينية والعرقية في العراق وسعياً لمساعدة هذه المجتمعات على التعافي واعادة بناء نفسها”.

الولايات المتحدة سبق أن أعلنت أنها ملتزمة بدعم الناجين الايزيديين في السعي لتحقيق العدالة وإعادة بناء حياتهم ووطنهم.

الدعم الأميركي، جاء على شكل تمويل لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية، والتوثيق المدني، والحماية، وتسهيل تطوير المهارات وخلق فرص العمل للمساعدة في استقرار وإعادة بناء المناطق المحررة من داعش.

وأحيا العراقيون في الثالث من آب الذكرى العاشرة لبداية مجازر داعش بحق مئات الالاف من الايزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

قبل عشر سنوات استفاق الإيزيديون في سنجار وأطرافها على أصوات صيحات مسلحي تنظيم داعش الذين لم يترددوا في إزهاق أرواح المدنيين نساء وأطفالاً، كباراً وصغاراً، دفن أغلبهم في مقابر جماعية بلغ عدد المكتشفة منها حتى الآن 83 بحسب مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين.

في اليوم الأول من هجوم داعش لوحده في (3 آب 2014)، فقد نحو 1.300 إيزيدي حياتهم، وبات المئات من الأطفال أيتاماً، وعشرات الزوجات أرامل.

واُختطف أكثر من 6.400 شخص من قبل مسلحي التنظيم الذين نفذوا الإبادة الجماعية بحق كل من طالته يداهم ولم يمتثل لأوامرهم، فيما كان الآخرون تتمزق أرواحهم وهم يشاهدون يد التنظيم تطال معابدهم وأماكنهم المقدسة.

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