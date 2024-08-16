كوردستان توضح موقفها من الزرادشتية والايزيدية في مؤتمر أممي

اكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري خلال مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر القضاء على التمييز العنصري ضد الاقليات الدينية في مقر الامم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، ان كوردستان تعترف بالديانتين الايزيدية والزرادشتية وتضمن لها حقوقها.

وجاء في بيان لزيباري، انه في اليوم الثاني من اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في جنيف، قدمت اللجنة ملاحظات حول تعريف الديانة الزرادشتية والاعتراف بها، مشيرا الى انه “وفي ردنا، أوضحنا أن قانون حماية حقوق المكونات رقم 5 لعام 2015 في إقليم كوردستان يضمن الاعتراف بالديانات والمكونات العرقية المختلفة في الإقليم، بما في ذلك الزرادشتيين”.

واضاف زيباري انه بالنسبة للإيزيديين، “وفي الخطاب الذي ألقيناه أمس باسم حكومة إقليم كوردستان، تناولنا بشكل مفصل وضع الإخوة والأخوات الإيزيديين كأحد المكونات الدينية، مشيرين إلى معاناتهم جراء هجمات تنظيم داعش، لافتا الى انه “كما استعرضنا جهود حكومة الإقليم في إيوائهم وتقديم المساعدات لهم، بما في ذلك تحرير المختطفين وتوفير العلاج لهم في الخارج”.

وتابع زيباري “كما ناقشنا مسألة الدراسة الإيزيدية، وركزنا على أهمية دعم وتوثيق معاناتهم، بالإضافة إلى تصنيف الجرائم المرتكبة بحقهم كجرائم إبادة جماعية”، مؤكدا “أن توضيحنا لمسألة المكونات في اليوم الثاني من الاجتماع كان متعلقاً بسؤال محدد حول الزرادشتيين، المعترف بهم في إقليم كوردستان”.

واوضح ان “الإخوات والأخوات الإيزيديون على الصعيد القومي، هم كورد أصليون. ومن الناحية الدينية، تم الاعتراف بهم بموجب قانون رقم 5 لعام 2015، لافتا الى انه من الجانب الاداري تشرف مديرية مختصة ضمن حكومة إقليم كوردستان على التعليم الإيزيدي؛ كما يتم تدريس المواد المتعلقة بالديانة الإيزيدية في المناطق ذات الغالبية الإيزيدية”.

كما اضف زيباري انه “من جهة أخرى، تتولى المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، الإشراف على كافة أعمال الإيزيديين”.

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