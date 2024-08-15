رقمنة أكثر من 18 مليون صفحة.. رئيس محكمة استئناف نينوى و”يونيتاد” يناقشان اكمال مشروع الرقمنة المرتبط بتنظيم داعش

استقبل رئيس محكمة استئناف نينوى اليوم الخميس بفريق التحقيق (يونيتاد) لاكمال مشروع الرقمنة لحفظ الملايين من الأدلة المستندية ذات الصلة بتنظيم داعش.

في سياق اختتام ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، التقت السيدة آنا بييرو يوبيس، القائمة بأعمال المُستشار الخاص ورئيسة الفريق، بسيادة القاضي رائد حميد المصلح، رئيس محكمة استئناف نينوى في الموصل، بتاريخ 13 آب/أغسطس 2024.

وخلال الاجتماع، أعربت السيدة يوبيس عن شكرها العميق لسيادة القاضي رائد المصلح على تعاونه الوثيق ودعمه المُستمر، وأكدّت على النجاح الباهر الذي حققه مشروع الرقمنة الذي قاده فريق التحقيق (يونيتاد) بدعم من الشركاء العراقيين والاتّحاد الأوروبي.

وفي سياق هذا المشروع، تمّت رقمنة أكثر من 18 مليون صفحة من الأدلة المستندية التي جمعتها السلطات العراقية، مما يضمن حفظ السجلات بشكلٍ آمن ويسهم في توفيرها لاستخدامها في المستقبل في التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش.

أنشأ فريق التحقيق (يونيتاد) وحدة متخصصة واستخدم أحدث التقنيات والمعدّات لتحقيق هذا المشروع في عام 2020، والذي تم تعزيزه من خلال التدريب الداخلي الشامل المتخصص للقضاء.

ويضم الأرشيف الحالي في محكمة استئناف نينوى أكثر من 4 ملايين صفحة من الوثائق القضائية المتعلقة بجرائم تنظيم داعش، والتي تم معالجتها بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم مئات الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزة عناصر تنظيم داعش إلى المحاكم في نينوى، حيث كانت خبرة فريق التحقيق (يونيتاد) في الطب الشرعي ذات دور فاعلٍ في استخراج الأدلة الرقمية وتحليلها.

هذا وأعرب سيادة القاضي رائد حميد المصلح عن تقديره لفريق التحقيق (يونيتاد) على تعاونه المثمر على مدى السنوات الماضية، وأشاد بالدور الحيوي الذي لعبه الفريق في تمكين المحكمة من الوصول السريع والفعال إلى الأدلة والوثائق التاريخية.

وفي ختام الاجتماع، أكّد سيادة القاضي رائد المصلح والسيدة يوبيس على أهمية التعاون الوثيق بين فريق التحقيق (يونيتاد) والسلطات القضائية العراقية، مشددين على أن هذا التعاون يُعد ركيزة أساسية في دعم جهود المساءلة عن جرائم تنظيم داعش في العراق والدول الثالثة.

كما جرى تسليط الضوء خلال الاجتماع، على التعاون الوثيق بين فريق التحقيق (يونيتاد) والسلطات القضائية العراقية لدعم جهود المساءلة عن جرائم تنظيم داعش المُرتكبة في العراق والدول الثالثة.

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