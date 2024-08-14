الهجرة النيابية: لاصحة لرفض الاقليم اغلاق مخيمات النازحين

اكد شريف سليمان عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية عن الحزب الديمقراطي عدم صحة الانباء المتداولة حول رفض اقليم كردستاني اغلاق مخيمات النازحين.

وذكر سليمان لوكالة {الفرات نيوز} ان لا صحة للحديث عن رفض الاقليم اغلاق مخيمات النازحين وان الاقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني كان اول من وضع فقرة انهاء ملف النازحين في البرنامج الحكومي و الورقة السياسية لتحالف ادارة الدولة حيث طالب بان يكون ملف انهاء النازحين احد البنود الاساسية لهذه الوثيقة وبنودها الاساسية.

واضاف ان “اليوم الحزب الديمقراطي يطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء ملف النزوح بشكل عام وخصوصا ملف النازحين في الاقليم شرط ان يكون هنالك تمهيدا للارضية في المناطق التي جرى النزوح منها لكي يكون الحل شاملا والعودة طوعية وليس قسريا لانهم عراقيين من الدرجة الاولى”.

وشدد “نطالب بانهاء الملف بعودة كريمة للنازحين ومنحهم كافة متطلبات الحياة وعودة الاستقرار وتعويضهم بشكل مجزي من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي.

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