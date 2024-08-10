المجلس الروحاني الإيزيدي: لا يمكن لأي تصرف فردي أن يحسب على ديانة وملة كاملة

أشاد الامير حازم تحسين سعيد، ” امير الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ بجهود كل الاطراف والجهات الحكومية والسياسية و الحزبية و الدينية والفعاليات الاجتماعية التي ساهمت وشاركت في تطويق الازمة التي حدثت قبل ايام بين الإيزيديين والمسلمين.

كما قدمه شكره وتقديره العاليين للعقلاء و المعتدلين وأصحاب الفكر المعتدل والرأي السديد الذين عملوا دون ملل وكلل في واد الفتنة وعدم الانزلاق لا سامح الله في مأزق طائفي يهدد الجميع.

واكد على ان لا يمكن لأي تصرف فردي أن يحسب على ديانة وملة كاملة، لذا علينا ان نكون أكثر وعي في تصدي لاصحاب الفتن ومثيري المشاكل الذين يريدون الخراب والعدوات لهذا البلد.

وأضاف: “في الوقت ذاته نحن مصرين على تعزيز أواصر المحبة وروح التأخي ومد جسور السلام مع الجميع والعمل بروح المسؤولية لرفع الوعي المجتمعي لخطورة الافكار المتشددة والوقوف بوجه خطابات الكراهية التي تمزق التماسك المجتمعي وتهدد الامن والسلم الداخلي”.

وتابع: “ايدينا ممدودة للجميع لفعل الخير والسلام ونعمل على تعزيز التأخي والسلم الاهلي”.

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