كتلة الديمقراطي الكوردستاني تسعى لتمرير قانونٍ ضد خطاب الكراهية في البرلمان العراقي

أكّد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، محما خليل، أن كتلة الحزب وبتوجيهٍ من قيادته، سيبذلون قصارى جهدهم لتمرير قانون ضد خطاب الكراهية في البرلمان.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ترغب بأن يكون هناك قانون ينص على معاقبة أي مواطن، سواء في العراق أو إقليم كوردستان، لا يحترم ويهين الرموز الدينية أو الوطنية، واتّخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف: بموجب الدستور، العراق بلد متعدد الأعراق والأديان والقوميات، لذلك يجب على الجميع العمل للحفاظ على التعايش السلمي بين جميع المكونات، والشعب الكوردي يحمل رسالة الإنسانية والسلام ولم يضطهد أو يهاجم أي مكونٍ آخر.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من تصريح شخصية إيزيدية في إقليم كوردستان في الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، أثارت ردود فعل واسعة، واعتبرها المسلمون، أنه أهان وأساء لدين الإسلام والنبي محمد (ص).وأصدرت حينها محكمة استئناف نينوى، مذكرة قبض بحقه.

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