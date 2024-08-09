مركز تنسيق الأزمات يكذّب شائعات روجت لها بعض وسائل الإعلام

أصدر المركز المشترك لتنسيق الأزمات التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، بياناً بشأن الوضع الإنساني في مخيم النازحين في إدارة زاخو المستقلة.

وقال البيان: «بعد نشر بعض الشائعات والأخبار الكاذبة في العديد من وسائل الإعلام حول وجود عودة للنازحين من مخيم في إدارة زاخو المستقلة، وزعم أنهم يغادرون المخيم ويعودون إلى مناطقهم في شنگال (سنجار) بسبب الخوف، إننا نرفض كافة الأخبار الكاذبة والشائعات التي تتعارض مع مبادئ نقل المعلومات الدقيقة في الصحافة».

أضاف البيان: «وفي الوقت نفسه، نؤكد لجميع سكان المخيمات أن إقليم كوردستان سيبقى دائماً مركزاً للتعايش وقبول الآخر، وسيبقي حضنه الكبير مفتوحاً للنازحين حتى عودتهم إلى وطنهم طوعاً وبكرامة».

وختم مركز تنسيق الأزمات بيانه بالقول: «إن المخيمات هي أماكن محمية بشكل جيد للمدنيين والمنكوبين، ولن نسمح بتشويه طابع التعايش وقبول الآخر والتسامح في هذه الأماكن بأي شكل من الأشكال».

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