اقليم كوردستان: سلطات مخيم الهول لا تتعاون معنا لإنقاذ الايزيديين

انتقد المسؤول عن ملف انقاذ الايزيديين في اقليم كوردستان خيري بوزاني، يوم الخميس، سلطات مخيم الهول لعدم تعاونها لإنقاذ الإيزيديين المحتجزين في المخيم.

واوضح بوزاني في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه “رغم إنقاذ معظم الإيزيديين المحتجزين في مخيم الهول سابقا الا ان العديد منهم ما زالوا محتجزين داخل المخيم”.

وأشار الى ان “هؤلاء الأشخاص يتعرضون لتهديدات ومراقبة من قبل عائلات تنظيم داعش مما يمنعهم من الإفصاح عن هويتهم الحقيقية”.

وأضاف بوزاني أن “سلطات المخيم لا تقدم التعاون الكافي في عمليات الانقاذ الا ان الجهود ستستمر لإنقاذ هؤلاء المحتجزين”.

واكد ان “مصير 2601 إيزيدي بينهم 1235 امرأة و1366 رجلا لا يزال مجهولا حتى الآن”.

يذكر أن مخيم الهول يقع جنوب مدينة الحسكة السورية وتشكل غالبية سكانه من عائلات تنظيم داعش وهو تحت سيطرة وادارة قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية