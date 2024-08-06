لالش بحزاني يزور ويهنئ مسؤول وكوادر الفرع 14 للديمقراطي الكوردستاني بالموصل

اعلام لالش بحزاني

لمناسبة افتتاح المقر الجديد لحزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مدينة الموصل ، قدم رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني صباح اليوم الثلاثاء 6/8/2024 التهاني والتبريكات الى الاستاذ القدير علي خليل بيتكاري مسؤول الفرع 14 للحزب.

وجرى خلال اللقاء التطرق الى عدة مواضيع وقضايا تخص المنطقة ، وايضاً جرى الحديث عن عمل ونشاطات مركز لالش، بدوره اثنى وبشكل كبير الاستاذ علي خليل على عمل ونشاطات مركز لالش ودوره المتميز في المنطقة .. كل الشكر والتقدير على حسن الضيافة وعلى حفاوة الاستقبال ..

وعلى هامش زيارتنا لمقر الفرع التقينا الشيخ محي الدين المزوري مسؤول قسم العلاقات في الفرع والاخ الاستاذ محمد بابير عضو الفرع الرابع عشر مدير مكتب مسؤول الفرع .

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