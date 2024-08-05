نائبة تحدد “شروط” عودة النازحين الأيزيديين الى سنجار

حددت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، اليوم الاثنين، شروط عودة النازحين الايزيديين الى قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقالت دخيل في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “بعد 10 سنوات من الإبادة التي تعرض لها الأيزيديون على يد تنظيم داعش في سنجار، كان المفروض من الحكومة العراقية ان تهيئ المستلزمات والبيئة الملائمة لعودة النازحين”، مشيرة الى ان “مدينة سنجار غير آمنة حتى الان، ولا تشهد علميات اعمار للمدينة والدور المهدمة”.

وأضافت دخيل، أن “العيش في المخيمات لمدة 10 سنوات كانت مأساة حقيقية تضاف الى مآسيهم التي تعرضوا لها في 2014 ولكن الحكومات المتعاقبة لم تهتم لهذا الملف”.

وتابعت دخيل، أن “النازحين يريدون العودة الى سنجار ولكن عودة كريمة بتطبيق اتفاقية سنجار وتعيين أبنائها على السلك الأمني للقضاء وتزويدهم بالسلاح، فضلا عن اخراج القوات الغريبة من سنجار وإعادة اعمار القضاء”، داعيا الى “تطبيق العدالة الانتقالية لكي نستطيع ان نقتص من المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في سنجار.. واذا تحققت هذه الشروط فمن الممكن ان يعود النازحين الى ديارهم بكرامة”.

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