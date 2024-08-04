لالش بحزاني يحيي الذكرى العاشرة للابادة الايزيدية في شنكال

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يحيي الذكرى العاشرة للابادة الايزيدية في شنكال

بحضور الاستاذ حبيب كاكاي مسؤول لجنة محلية باشيك للحزب الديموقراطي الكوردستاني والاستاذ غزوان الداؤودي مدير ناحية بعشيقة والاستاذ ماجد حسن الياس البيطار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني والسادة رجال الدين الافاضل من جميع المكونات والسادة اعضاء الهيئة العليا لمركز لالش ، ووسط حضور جماهيري ضم السيد حامد حسن خدر مختار بحزاني والسيد لؤي الياس خدر مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني وممثلي المراكز الثقافية والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومدراء الدوائر الحكومية والأمنية والعسكرية ووجهاء ورجال دين افاضل وشخصيات ثقافية واجتماعية واصدقاء ومحبي المركز احيا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني الذكرى السنوية العاشرة للابادة الايزدية في شنكال

تخلل الحفل فقرات عدة وعديدة ضمت

الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الابادة الايزيدية لجميع شهداء العراق وشهداء البيشمركة الأبطال وشهداء الكورد وكوردستان والروح الطاهرة الزكية للاب الروحي للامة الكوردية البارزاني الخالد وإدريس الفقيد وعلى أنغام النشيدين الوطني العراقي والوطني الكوردستاني

1- كلمة السيد رعد طارق الياس رئيس المركز

2- كلمة الاستاذ حبيب كاكاي مسؤول لجنة محلية باشيك

3- كلمة السيد لؤي الياس خدر مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني

4- مجموعة قصصية للقاص المتألق نواف خلف السنجاري

5- الختام كان مع فقرة ايقاد الشموع

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