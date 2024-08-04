5 آلاف شهيد إيزيدي.. الغراوي يؤكد وقوع أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث بسنجار

في ذكرى مرور عشر سنوات على واحدة من أفظع المآسي التي شهدها العراق في العصر الحديث، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الدكتور فاضل الغراوي، أن تنظيم داعش ارتكب إبادة جماعية بحق الأيزيديين في سنجار عام 2014، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 5 آلاف مدني.

وفي تصريح له، كشف الغراوي عن تفاصيل مروعة للجرائم التي ارتكبها التنظيم، مشيراً إلى اكتشاف 93 مقبرة جماعية تضم رفات أطفال ونساء وشيوخ أيزيديين أعدموا بدم بارد. وأضاف أن عدد الأيتام الإيزيديين نتيجة هذه الجرائم بلغ 2745 يتيماً، فيما تجاوز عدد المختطفين 6 آلاف شخص.

وأشار الغراوي إلى أن التنظيم استهدف بشكل منهجي المزارات الدينية والمقدسات الإيزيدية، حيث تم تفجير 68 مزاراً، مما يشير إلى نية مسبقة للقضاء على الهوية الإيزيدية.

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالإسراع في تشريع قانون الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة. كما دعا إلى إنشاء متحف وطني لتوثيق جرائم داعش، وتشكيل فريق دائم لتقصي الحقائق والعمل على تعويض الضحايا.

تعتبر مذبحة سنجار واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبت في القرن الحادي والعشرين، حيث تعرض الآلاف من الأيزيديين للقتل والاختطاف والتهجير القسري. وقد أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية هذه الجرائم، ووصفتها بالإبادة الجماعية.

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