رئيس حكومة كوردستان يمنح مساعدات مالية للإيزيديين الناجين من داعش

ـ يشمل المهاجرين منهم إلى خارج العراق

بقرارٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ستوزّع مساعدات مالية على 3500 من الإيزيديين الناجين من قبضة تنظيم داعش.

وقال رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، سعيد جردو، إن المساعدة المالية تشمل جميع الإيزيديين الذين أُنقِذوا من التنظيم، بمن فيهم المهاجرين إلى خارج العراق.

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي، الأحد، أن الناجين الإيزيديين المقيمين في الخارج “يمكنهم ملء استمارة عبر الإنترنت ستُنشر لاحقاً في مركز لالش”.

وأعرب رئيس مركز لالش عن خالص شكره لرئيس الوزراء مسرور بارزاني على المساعدة المالية، مؤكداً أن رئيس حكومة كوردستان كان دائماً يدعم الإيزيديين ويحاول ضمان حقوقهم.

وبحسب جردو، يمكن للناجين الإيزيديين من أهالي سنجار، زيارة مركز لالش كل أربعة أيام لتلقي المساعدة المالية، من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض.

وبإمكان الناجين الحصول على المساعدة المالية وفق توزيع المناطق وأيام الاستلام:

يوم الأحد 4/8/2024 ناحية شاريا

يوم الاثنين 5/8/2024 ناحية خانكي

يوم الثلاثاء 6/8/2024 شيخان

يوم الأربعاء 7/8/2024 ديره بوون

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