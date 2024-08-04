عشرات المقابر الجماعية التي تضم ضحايا الإزيديين لاتزال مغلقة

اجتمع عشرات الإزيديين، السبت، لإحياء الذكرى العاشرة للهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مدنهم وقراهم في قضاء سنجار.

وقالت إخلاص، أحد الناجين الأيزيديين من سنجار: “مرت عشر سنوات والإبادة الجماعية للإزيديين في سنجار مستمرة”.

وأضافت: “حتى الآن، لم يتم استخراج أو تحديد هوية 85% من المقابر الجماعية بعد، حتى أنهم يطالبوننا أن نحضر نعوشنا بأنفسنا”.

وأعلن تنظيم داعش السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق، والتي استولى عليها في عام 2014.

وهاجم معقل الإزيديين عند سفح جبل سنجار في ذلك العام، مما أسفر عن مقتل مئات الإزيديين واختطاف الآلاف، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات.

وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، لا يزال المئات في عداد المفقودين، ولم يتم بعد استخراج الجثث من العشرات من المقابر الجماعية – أكثر من 70 مقبرة.

شلال خيري، وهو ناج إزيدي من سنجار، يقول: “مر عام على مجيئهم واستخراج العظام، ونحن ننتظر لنرى من مات ومن حي. يعني مصيرهم مجهول، ولا يمكن للإنسان أن يتقدم حتى يتأكد”.

من جانبه، يقول سعيد فاخر خلف، وهو شخصية دينية إزيدية من سنجار: “الآن، الإيزديون يعرفون عدوهم من صديقهم، ويعرفون جيداً من خانهم”.

وتابع: “لقد كان جرحاً كبيراً، ما حدث لسنجار والإزيديين كان شيئاً كبيراً. لكن بفضل الله تمكن الإيزيديون من الوقوف على أقدامهم من جديد ومواصلة حياتهم، وبعون الله يلتئم جرح الإيزيديين يوماً بعد يوم”.

لكن الذكريات والجروح الناجمة عن الهجوم المؤلم على الإيزيديين لا تزال حاضرة في أذهان العديد من أفراد المجتمع.

ودمر مقاتلو التنظيم القرى والمواقع الدينية، واصطفوا الرجال في صفوف وأطلقوا النار عليهم قبل اختطاف الآلاف من النساء والأطفال والمتاجرة بهم في العبودية الحديثة.

ووصفت الأمم المتحدة الهجمات بأنها إبادة جماعية.

وعلى مدى قرون، كان الإزيديون هدفاً للعنف وعمليات التطهير، وظلوا على قيد الحياة كمجتمع متماسك.

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