قتلوا والدها أمامها وباعوها 6 مرات.. قصة فتاة إزيدية ناجية من داعش

قتلوا والدها أمام عينها وأسروا أفراد عائلتها، وباعوها بينهم 6 مرات.. هذه الأحداث الأليمة، هي جزء مما عانته الفتاة الكوردية الإزيدية “علياء برجس” البالغة 19 عاماً، من بطش عناصر تنظيم داعش.

علياء، واحدة من تلك الفتيات والنساء اللواتي جرى إنقاذهن من يد تنظيم داعش بعد أن قام بخطفهن خلال سيطرته على العراق وسوريا قبل عقد.

تقول علياء، لشبكة رووداو الإعلامية، خلال إحيائها الذكرى التأبينية للإبادة الجماعية بحق الكورد الإزيديين، إنها بيعت عدة مرات وتعرضت للاغتصاب على يد عناصر التنظيم.

جدير بالذكر أن علياء حُررت من يد داعش في عام 2018، بعد أن قاموا باختطافها رفقة عائلتها حينما كانت تبلغ 9 سنوات.

وتعيش حالياً في مخيم “جم مشكو” للنازحين الإزيديين في زاخو بإقليم كوردستان.

تضيف علياء في حديثها لرووداو: “لقد قتلوا والدي أمام عيني. كما قتلوا شقيقيّ وأربعة أعمامي”.

وتابعت: “كان عمري 9 سنوات آنذاك، وأبعدوني عن والدتي، لقد اشتروني وباعوني 6 مرات، وأحد أولئك الجناة كان سورياً وأكبر من والدي عمراً، أي حوالي 50 عاماً”.

علياء تكمل مأساتها مع مغتصبها، قائلة: “لقد كان سميناً وشيّب الشعر، لقد شعرت بالذعر منه وقام باغتصابي”.

ووقع 33 شخصاً من عائلة علياء برجس بيد داعش، حيث تم إنقاذ 14 منهم، فيما البقية عثر عليهم قتلى أو في عداد المفقودين.

وطالبت الناجية الإزيدية باستخراج العظام من المقابر الجماعية وإنقاذ ماتبقى من مختطفيهم، ومحاسبة كل داعشيّ اعتدى على الإزيديين.

يصادف اليوم الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية بحق الكورد الإزيديين، في 3 آب 2014، حيث شن تنظيم داعش هجوماً واسع النطاق على سنجار وضواحيها، حيث أدى ذلك إلى اختطاف وقتل واختفاء 11417 كوردياً إزيدياً خلال الهجوم، إلى جانب نزوح العديد منهم إلى إقليم كوردستان.

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