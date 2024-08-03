عبد الله يؤكد ضرورة تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات وتنفيذ اتفاقية سنجار

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم السبت، ضرورة تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات وتنفيذ اتفاقية سنجار.



وذكر بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب أن “عبدالله وخلال مؤتمر إحياء الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للكرد الإيزيديين، أشار إلى حجم المأساة المفجعة التي طالت الإيزيديين، عندما أقدم داعش وهو أعتى وأشرس تنظيم إرهابي عرفه العالم على ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر لتتجاوز كل الحدود الإنسانية وقوانين البشرية، وما قامت به تلك العصابات من أعمال شنيعة وأفعال مدانة ومستنكرة ضد أبناء شعبنا العراقي بكل مكوناته وأطيافه كانت وما زالت عالقة في الأذهان والضمير الإنساني وهزت المشاعر والوجدان”.

وأكد على “استمرار تقديم الدعم والتضامن كمجلس النواب لأخواننا وأخواتنا من الإيزيديين”، مشدداً على “ضرورة استمرار الجهود والعمل وبخطوات جادة وفعلية من خلال مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المنظمات المدنية لحل المشاكل وإزالة المعوقات وتحقيق العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ومعالجة آثار تلك الجرائم النكراء والإبادة الجماعية”.

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