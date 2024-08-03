مع ذكرى فاجعة سنجار … الهجرة النيابية تدعو الحكومة الى مراجعة التخصيصات المالية للنازحين

دعت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، الحكومة الى مراجعة التخصيصات المالية المحددة للنازحين.

وقال عضو اللجنة شريف سليمان لوكالة {الفرات نيوز} ان الحكومة لم تكن كريمة مع النازحين وللاسف عل الرغم من البرنامج الحكومي والجهود الاخيرة لها الا انها لم تكن كريمة مع النازحين حيث انهم بحاجة ال تخصيصات مالية اكثر.

واضاف ان ما اصاب نازحي سنجار لا يمكن ان يعوض بالمال بعد الويلات والكوارث والمواجع التي عانوها على يد عصابات داعش الارهابية الهمجية ابان هجمتهم على مناطق سنجار.

واشار الى اننا بصورة عامة بحاجة ال خدمة النازحين ودعمهم بشكل اكبر، لافتا الى ان الدعم الاخير الذي قدم لهم من قبل الحكومة والبالغ 4 ملايين دينار غير كاف ونتمنى من الحكومة مراجعة الامر وزيادة المبلغ ونطالب بان يكن هنالك دعما لائقا وبرنامجا دقيقا لانهاء ازمة النزوح”.

واستردك سليمان ان “الفترة المخصصة لانهاء ملف النزوح لم تكن كافية والان تجاوزنا الفترة المقررةولم يعود النازحين ال مناطقهم لان العمل بحاجة الى ان يكون متكاملا وان تكون الجهود اكبر واقناع النازحين بالعودة ال مناطقهم وتطبيق البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية المبرمة”.

وختم “النازحين في المخيمات وخارجها يستحقون دعما اكبر من المقدم ونشد على جميع الجهود المقدمة لحلهذا الملف بالشكل الامثل الافضل”.

ويصادف اليوم الذكرى 10 للابادة والانتهاكات التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحث ابناء المكون الايزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

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