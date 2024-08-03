أمير الإيزيديين: نريد أن يعود الإيزيديون إلى مناطقهم بكرامة

أعرب أمير الإيزيديين حازم تحسين بك، عن خالص شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على دعمه المستمر لإيزيديي سنجار، من خلال تخصيص ميزانية لتقديم الدعم المالي للنساء والفتيات الإيزيديات الناجيات من قبضة تنظيم داعش.

وأكد أنه رغم الأزمة المالية التي يعيشها إقليم كوردستان، فإن “موقف رئيس الحكومة يستحق الثناء الكبير، ويجعلنا أكثر إصراراً وتشبثاً بحقنا في العودة لمناطقنا”.

كما ثمّن موقف حكومة كوردستان على مساعدتها وموقفها منذ لحظة وقوع المأساة بحق الإيزيديين وفتح أبواب المنازل والمساجد والكنائس والمدارس أمام النازحين واحتضانهم وتقديم كل أنواع المساعدة لهم.

وقال تحسين بك في كلمةٍ له خلال إحياء الذكرى العاشرة على الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، إن مصير آلاف الإيزيديات “لا يزال مجهولاً، كما لم يتم حفر جميع المقابر الجماعية ولم يتم دفن الضحايا وفق تعاليم الديانة الإيزيدية”.

في غضون ذلك، أشاد أمير الإيزيديين بمواقف الرئيس بارزاني ودعمه المستمر منذ وقوع المأساة قبل عشر سنوات.

كذلك عبّر عن شكره وتقديره لموقف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بافتتاح مكتبٍ خاص بتحرير المختطفين الإيزيديين.

وقال تحسين بك: نريد أن يعود المواطنون الإيزيديون إلى مناطقهم بكرامة، وليس بالخوف والقلق، لأننا لا نريد أن تحدث لنا مأساة أخرى، ويجب تزويدهم بالاحتياجات والخدمات الأساسية، أسوةً بجميع مكونات العراق.

وأضاف: يجب على الحكومة العراقية أن تكون أكثر جدية تجاه قضية الإيزيديين وحل القضايا السياسية والأمنية لسنجار، لأن سنجار اليوم بحاجة إلى الاستقرار وإنهاء الصراعات الأمنية، حتى ينعم المواطنون بالثقة والأمن والعودة.

وتابع: على بغداد تقديم الخدمات للمنطقة، وضرورة توظيف شباب سنجار في الشرطة، وتكون إدارة سنجار بالاتفاق، وتمثيل الإيزيديين في المفاوضات. كذلك على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توفير ميزانية لسنجار.

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