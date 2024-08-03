مسرور بارزاني: تأمين عودة لائقة للنازحين الإيزيديين يتطلب تنفيذ اتفاقية سنجار

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استمرار الجهود مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة إعمارها، مشيراً إلى “ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار”.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت (3 آب 2024)، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين في سنجار ومحيطها.

وفيما يلي نص البيان:

تمر علينا اليوم الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق الأخوات والإخوة الإيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بها، تلك الجريمة البشعة التي أباد الإرهابيون خلالها الآلاف من أهالي المنطقة، فضلاً عن فقدان وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء.

ورغم مضي عقد من الزمن على اقتراف تلك المجزرة، إلا أن جراح وآلام أخواتنا وإخوتنا الإيزيديين لم تندمل بعد، فما زال الكثير منهم مفقودين، كما لم تستتب أوضاع المنطقة إلى الآن، مما حال دون عودة النازحين إلى مساكنهم نتيجة تسلّط الميليشيات والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون في سنجار. وفي هذه الذكرى، نحيي ببالغ الاحترام والتقدير تضحيات قوات البيشمركة بقيادة الرئيس بارزاني في تحرير سنجار من براثن الإرهاب.

وإذ تجدد حكومة إقليم كوردستان التأكيد على مواصلة جهودها مع الحكومة الاتحادية لإعادة تطبيع الأوضاع المضطربة في سنجار وضواحيها، والسعي لإعادة إعمار المنطقة، والعمل على تأمين عودة طوعية لائقة وكريمة للأخوات والإخوة الإيزيديين النازحين إلى ديارهم، فإنها تشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار بحذافيرها كاملة، في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسليم مسؤوليات ومهام الحماية والإدارة إلى أهلها الأصليين.

ختاماً، ننحني إجلالاً وتقديراً لأرواح شهداء الإبادة الجماعية في سنجار، وعموم شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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