أغسطس 03, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

الحكيم: استهداف الأيزيديين يمثل استهدافاً لكل العراق

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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الحكيم: استهداف الأيزيديين يمثل استهدافاً لكل العراق

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن استهداف الإيزيديين يمثل استهدافا لكل العراق.

وقال السيد الحكيم في بيان: “عقد كامل مر على ذكرى الإبادة التي تعرض لها أبناء الديانة الإيزيدية على يد عصابة داعش الإرهابية، عجزت السنون عن محو آثارها الأليمة التي توخز كل ضمير إنساني حي، لما تحمله من جرائم وحشية”.

وأضاف: “نجدد تأكيدنا على أن استهدافهم يمثل استهدافا لكل العراق، وجريمة ألمت بكل عراقي وطني شريف، ومع هذه الذكرى الأليمة نستذكر معاناة جميع مكونات الشعب العراقي لاسيما التركمان الشيعة”.

وتابع السيد الحكيم: “ندعو الإيزيديين إلى التمسك بوطنهم وأرضهم، كما ندعو الجهات المعنية إلى الإسراع بإعمار مناطقهم ومتابعة ملف المفقودات الإيزيديات والتركمانيات وتعويض ودعم ذوي الضحايا”.

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