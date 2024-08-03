السوداني: نعمل على ضمان حقوق جميع المكونات التي عانت من الإرهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الحكومة العراقية تعمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، وإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين.

وقال السوداني في تغريدة على موقع أكس، إنه “نستذكر في هذا اليوم الثالث من آب، ما واجهه أبناء شعبنا الإيزيديون وباقي المكونات من انتهاكات سافرة وممارسات وحشية ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحقهم”.

وأضاف أن “حكومتنا تواصل العمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف الضحايا، والاستمرار بإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين، وما زالت قواتنا تلاحق فلول الإرهاب حيث لا مهرب لهم”.

في حين قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،ن في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقف دقيقة صمت بمناسبة اليوم الوطني للتعريف بما وقع على الإيزيديين وباقي المكونات من جرائم على يد عصابات داعش الإرهابية، الذي يوافق الثالث من آب من كلّ عام”.

وكان تنظيم “داعش” قد اجتاح قضاء سنجار في مطلع آب/أغسطس من العام 2014 وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

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