ناقشوا وضع سنجار.. نائب محافظ نينوى يستقبل نواب الديمقراطي الكوردستاني عن المحافظة

استقبل النائب الأول لمحافظ نينوى ، سيروان روژبياني ، اليوم الخميس ، نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن المحافظة ، كل من ڤيان دخيل، شيروان دوبرداني، محما خليل آغا، شريف سليمان، و عضو مجلس محافظة نينوى جمال ششو.

بيان للمكتب الاعلامي لـ روژبياني، قال بانه ” استقبل عدد من نواب الديمقراطي الكوردستاني وناقش معهم إكمال إجراءات التقديم على عقود المحافظة لأبناء قضاء سنجار من خريجي معهد سنجار ، وتوزيع عادل لألف درجة مخصصة لقضاء سنجار اضافة الى مناقشة عدد من المشاريع الخاصة بالمناطق المتآخمة لاقليم كوردستان “.

حضر اللقاء أيضًا مدير عام تربية نينوى خالد المسلط، ومعاون مدير عام تربية نينوى خالد الشاهين، ومدير ممثلية دهوك هدى مركوز.

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