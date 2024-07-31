بعد توقف لنحو 5 عقود.. توزيع 600 سند تمليك لدور واراض سكنية للايزيديين في شنگال

اعلنت مديرية بلديات نينوى عن توزيع 600 سند تمليك لدور واراض سكنية في قضاء شنگال (سنجار) شمال غرب الموصل.

مدير البلديات رعد الحديدي ، قال ان ” توزيع سندات التمليك هذه لدور واراض سكنية داخل قضاء سنجار المنكوب ، ياتي بعد توقف استمر لنحو 5 عقود تقريبآ “.

مضيفاً ، ان ” سندات التمليك التي وزعت على مستحقيها شملت 11 مجمعا سكنيا في قضاء سنجار ولابناء المكون الايزيدي من القاطنيين في قضاء سنجار حصرا”. مردفاً ان ” المجمعات التي جرى فيها التمليك تابعة لمناطق منها القحطانية والقيروان وناحية الشمال “.

مشيراً الى ان” هذا الاجراء ياتي ضمن سعي الحكومة لرد الحقوق لابناء المكون الايزيدي الذين تعرضو الى ابادة جماعية وتدمير مناطقهم مع تدمير البنية التحتية في القضاء “

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