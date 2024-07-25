الهجرة العراقية: تأجيل غلق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان

من المقرر تشكيل لجنة جديدة بين أربيل وبغداد تعقد اجتماعها الأول مطلع الشهر المقبل لتقييم الأوضاع وتمهيد الأرضية لعودة النازحين المتواجدين في إقليم كوردستان إلى مناطقهم، وعلى إثر ذلك تم تأجيل غلق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان.

واستقبلت يوم أمس الأربعاء (25 تموز 2024)، وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى والوفد المرافق له، بمقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، وتم التباحث حول أوضاع النازحين في مخيمات إقليم كوردستان، وضرورة تذليل العقبات التي تواجه عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان خلال الاجتماع استعدادهم لفتح آفاق التعاون والتنسيق من أجل دعم جهود الوزارة في هذا الملف الانساني.

وقال علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، إن الحكومة العراقية كانت قد قررت إغلاق جميع المخيمات في إقليم كوردستان في 30 تموز الجاري، لكن المخيمات لن تغلق في الوقت الحالي لأسباب مختلفة.

ونوه إلى أنه ستشكل لجنة تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة ومنها إقليم كوردستان، حيث عقد اجتماعاً أولاً لمناقشة أمر ديواني صدر مؤخراً وتشكيل اللجنة.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أوضح أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة مطلع الشهر المقبل لتقييم الأوضاع وتمهيد الأرضية لعودة النازحين وتوفير الخدمات وتوفير الظروف الأمنية حتى يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم دون أي مشاكل.

وبحسب علي عباس، يوجد حالياً نحو 26 ألفاً و500 عائلة نازحة في مخيمات إقليم كوردستان، نحو 22 ألفاً منهم في دهوك والباقي في أربيل، ولم يعد هناك مخيمات متبقية في محافظة السليمانية.

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