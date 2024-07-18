وزير التربية: بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.. دراسة الايزيديات الناجيات من داعش في المعاهد الاهلية مجاناً

اعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، انه بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، سيكون بإمكان الناجيات الايزيديات من داعش الدراسة في المعاهد الاهلية من دون مقابل.

الوزير آلان حمة سعيد ، قال في مؤتمر صحفي بحضور ناجيات ايزيديات ، ان مديرية التربية الخاصة بالدراسة غير الحكومية في وزارة التربية بحكومة إقليم كوردستان ، قررت توفير مقاعد دراسية للناجيات من قبضة داعش في المعاهد الاهلية.

موضحاً ، ان هذه المقاعد ستكون خارج الحصة المخصصة لهذه المعاهد من قبل الوزارة ، وعلى سبيل المثال لو كانت الوزارة قد خصصت 100 مقعد لمعهد ما ، فإن المقاعد التي تخصص للناجين من داعش ستكون خارج هذه الحصة وتُضاف عليها.

مشيراً ، الى ان بإمكان الناجيات الدراسة في هذه المعاهد الاهلية ولمدة 5 أعوام من دون مقابل.

وتابع وزير التربية ، بالقول ان قرار وزارة التربية هذا صدر بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم وللعام الدراسي 2024 ـ 2025.

هذ و ورد في قرار وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان ، انه ” على المديريات والإدارات الحكومية المستقلة أن تشكل لجان خاصة لهذا الغرض وخاصة في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة ، حيث يعيش معظم النازحين الايزيديين”.

وان الوزارة قررت “إعادة الناجيات الإيزيديات إلى الدراسة في المعاهد الحكومية وإعفائهن من متطلبات العودة ، مع مجانية التعليم في المعاهد غير الحكومية”.

كما جاء في القرار ، ان “جميع الناجين من قبضة داعش الذين أنهوا الصف التاسع وانقطعوا عن الدراسة ثم وقعوا لاحقاً بيد تنظيم داعش، وتجاوزا السن القانونية ، جميعهم معفون من كافة المتطلبات الرسمية للدراسة”.

مشيراً الى انه ، يحق لجميع الناجين من داعش المسجلين ان يعودوا لمقاعد الدراسة ومجاناً طوال سنوات الدراسة.

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