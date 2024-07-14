بغداد وأربيل تجتمعان لمناقشة مصير النازحين

تجتمع وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية العراقية مع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان حول مسألة إغلاق مخيمات النازحين التي تم تحديد 30 تموز الحالي موعداً نهائياً لإغلاقها، ويتوقع تمديد هذه المهلة.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانكير، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن الوزارة تجتمع مع وزارة داخلية إقليم كوردستان لبحث مسألة إغلاق مخيمات النازحين ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في الأسبوع القادم ببغداد.

يأتي الاجتماع في أقل من أسبوعين تسبقان نهاية مهلة إغلاق مخيمات النازحين والتي تنتهي في 30 تموز الجاري.

وأوضح علي جهانكير أن وزارته ستطرح خلال الاجتماع مجموعة مسائل من بينها السماح لفرقها بدخول مخيمات النازحين ومنح الأولوية للنازحين الراغبين في العودة و”تمديد مهلة إغلاق المخيمات واحد من الاحتمالات”.

وقد تم في 11 تموز الجاري إغلاق مخيم آشتي في محافظة السليمانية بعد عودة جميع النازحين الساكنين فيه إلى ديارهم، لكن مخيمات أربيل ودهوك لا تزال تحتضن نحو 30 ألف عائلة نازحة لم تعد إلى ديارها بعد.

وتمنح وزارة الهجرة والمهجرين لكل عائلة نازحة تعود إلى ديارها أربعة ملايين دينار وطباخاً وثلاحة وجهاز تلفزيون.

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