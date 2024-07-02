منها سنجار.. تسمية 15 قائممقاماً ومديراً لأقضية ونواحي في نينوى

تم اختيار سيدو خيري، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024) كقائممقام لقضاء سنجار، فضلاً عن 14 منصباً آخر في محافظة نينوى.



جاء ذلك عبر التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس محافظة نينوى عقد اليوم الثلاثاء.

كما تم التصويت على داوود شيخ جندي مديراً لناحية الشمال، وعامر مصطفى مديراً لناحية النمرود، وعلي صالح قائممقاماً لقضاء الحضر، وغالب علي مديراً لناحية قراج، وشعلان عبد الله قائممقاماً لقضاء البعاج، وسردار سيان لقضاء مخمور، واسامة شاهر لقضاء القيارة، وسامر يوسف لقضاء الحمدانية، وطارق خلوف لقضاء تلكيف، وفلاح قنبر علي مديرا لناحية برطلة، وساعد زينل مديرا لناحية العياضية، وعويد خليل مديرا لناحية زمار، وياسر عساف مديراً لناحية وانة.

واجتمع مجلس محافظة نينوى اليوم الثلاثاء لانتخاب قائممقام جديد لقضاء سنجار من بين خمسة مرشحين جميعهم كورد إيزديون.

يذكر أنه تم في العام 2020 التوقيع على اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وكان تعيين قائممقام جديد للقضاء من بين النقاط التي ضمتها الاتفاقية، حيث أن المنصب شاغر منذ أحداث (16 أكتوبر 2017).

وقد تلقت لجنة مؤلفة من ثلاثة من أعضاء بمجلس محافظة نينوى طلبات المتقدمين للترشح لمنصب قائممقام سنجار، حيث وضعت ثمانية شروط يجب توفرها في المرشح.

وهذه الشروط هي: أن يكون عراقياً بلغ من العمر 30 سنة وحاصلاً على شهادة جامعية وليس منتسباً إلى أي قوات عسكرية أو أمنية وغير محكوم عليه بتهمة مخلة بالشرف وغير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث، وأن لا تقل مدة خدمته في المؤسسات الرسمية عن 10 سنوات.

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