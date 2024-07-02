عودة نحو 1300 عائلة نازحة إلى سنجار منذ بداية 2024

يتردد العديد من النازحين داخلياً الذين يعملون في محافظة دهوك في العودة إلى قضاء سنجار بسبب البيئة الأمنية غير المستقرة والحاجة إلى العثور على فرص عمل جديدة.



هيثم يوسف، نازح من شنكال ويعيش في دهوك، قال لمراسل شبكة رووداو الاعلامية حيدر دوسكي، إنه لن يعود إلى منزله إلا إذا اضطر لذلك.

وأضاف هيثم يوسف: “إذا عاد جميع الناس ولم يبق أحد هنا، فسوف نضطر إلى العودة”.

وقد عادت حوالي 1300 عائلة نازحة إلى سنجار منذ بداية العام الحالي 2024.

“جئت إلى المخيم في 1 كانون الثاني 2015، وفي حوالي عامي 2017 و2018، أصبحت صاحب متجر، يقول محمد إسماعيل، وهو نازح آخر في دهوك، مضيفاً: “الحمد لله، وظيفتي جيدة”.

هناك أكثر من 630 ألف نازح في إقليم كوردستان، ويقيم معظمهم خارج المخيمات الـ 23 المقامة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، وفقاً لبيانات من مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لحكومة إقليم كوردستان.

عاد، يوم الخميس، حوالي 1000 نازح من مخيمات محافظة دهوك إلى مسقط رأسهم في سنجار في محافظة نينوى.

ويقول العراق إن هناك أكثر من 30 ألف نازح من المحافظات الجنوبية والوسطى يعيشون في مخيمات إقليم كوردستان.

قدمت الحكومة الاتحادية أربعة ملايين دينار للعائلات التي ستعود إلى ديارها بحلول 30 تموز، وهو التاريخ الذي ستوقف فيه الحكومة الفيدرالية جميع المساعدات للنازحين.

وعلى الرغم من الحافز المالي، فإن العديد من العائلات تتردد في المغادرة بسبب استمرار العنف في مدنهم، ونقص إعادة الإعمار بعد تدمير منازلهم، وقلة الخدمات الأساسية.

وقد أُجبر بعض الذين غادروا المخيمات طوعاً على العودة، لعدم قدرتهم على تجميع الاحتياجات الأساسية.

تعاني المخيمات في إقليم كوردستان من نقص الأموال، وفي كانون الأول الماضي، قال مسؤول في إدارة الهجرة في السليمانية لشبكة رووداو الاعلامية إن سكان مخيم عربت تم نقلهم إلى مخيم أشتي لتوفير المال بعد انقطاع المساعدات.

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