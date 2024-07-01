يوليو 01, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

الهجرة النيابية: منحة العودة للنازحين غير كافية ونسبة الدور المدمرة أكثر من 90%

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فى :شؤون ايزيدية
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الهجرة النيابية: منحة العودة للنازحين غير كافية ونسبة الدور المدمرة أكثر من 90%

عد عضو لجنة الهجرة النيابية شريف سليمان، منحة العودة الــ4 ملايين دينار للنازحين غير كافية مع حجم الدور المدمرة والتي وصلت الى أكثر من 90%.

وأكد سليمان عبر {الفرات نيوز} :”الحاجة الى التفكير بخطوات جادة ومتسارعة بشأن تطبيق برنامج عودة النازحين وتسارع للخطى مع تكثيف الدعم حيث لايوجد قناعة للنازحين بالشكل الامثل لعودتهم الى مناطقهم”.
واضاف، ان “منحة العودة الــ4 ملايين دينار غير كافية او اعادة ترميم المنازل المهدمة والتي تبلغ نسبة الدور هذه اكثر من 90% فضلا عن حصول انشطارات في العائلة الواحدة واتساعها مما يدفع الى التفكير بهذا الامر ومع الظروف والدعم الحكومي القليل نجد انهم يتوجهون الى البقاء في المخيمات حتى خلق ظروف جديدة، او تعويض المنازل المهدمة”.
سليمان بين، ان “اكثر من 50 الف معاملة قدمت حتى الان بطلب للتعويض للمنازل المهدمة والمتضررة ولم يتم تعويض 5% منهم حتى الان”، مشدداً على “ضرورة اعداد برنامجا متكاملا وتمهيد الارضية من النواحي الخدمية والامنية والانسانية”.

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