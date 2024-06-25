حكومة اقليم كوردستان تشدد على تطبيق اتفاقية سنجار: الايزيديون يعيشون ظروفاً مأساوية منذ 10 سنوات

أكد وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم الثلاثاء، ان الايزيديين يعيشون ظروفاً مأساوية في المخيمات، مطالباً بتنفيذ إتفاق سنجار وعودتهم إلى ديارهم.

وقال صادق في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مؤتمر لالش السادس للسلام والتعايش المشترك في سنجار والمنعقد في أربيل، ان “حكومة الإقليم لم ولن تتوانَ عن تقديم الخدمات لأخواتنا وإخوتنا الإيزيديين، وينبغي على المجتمع الدولي والحكومة العراقية على وجه الخصوص تمهيد الطريق لتنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار حتى يتمكن المواطنون الايزيديون من العودة إلى ديارهم”.

وأضاف: “لقد عانى الإخوة والأخوات الإيزيديون والمجتمع العراقي بأكمله والمنطقة بشكل كبير بسبب تصرفات داعش وسلوكها، ونعلم جميعاً أن الإرهاب لا علاقة له بأي أمة أو دين، وقد تمكنت البيشمركة الكوردستانية، بمساعدة التحالف الدولي، من هزيمة تنظيم داعش، وبعد انتصار البيشمركة يجب على التحالف الدولي والقوات العراقية الاهتمام بالوضع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للأخوة والأخوات الإيزيديين”.

مردفاً “ان الايزيديين يعيشون ظروفاً مأساوية منذ 10 سنوات في المخيمات، ويواجهون عدداً كبيرا من المشاكل النفسية والاقتصادية وحتى في مجال التربية والتعليم”.

وتابع ، ان ” عدم معالجة المصاعب والعقبات التي تواجه الايزيديين يشكل تهديداً للسلم الدولي ، و يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يجد طريقة لمنع تكرار معاناة المواطنين الايزيديين مرة أخرى”.

وينص الاتفاق الذي وقع في 9 تشرين الأول/اكتوبر 2020، على تطبيع الأوضاع في سنجار وإدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية.

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