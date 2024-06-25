تاريخ وتراث بعشيقة وبحزاني في محاضرة للباحث ممتاز حسين سليمان خلو

ضمن البرنامج الفلكلوري بين “مركبة التراث” و لالش بحزاني

القى الباحث ممتاز حسين سليمان خلو محاضرة حول تاريخ وتراث مدينتي الزيتون بعشيقة وبحزاني للمشاركين في البرنامج الفلكلوري التراثي التاريخي الذي يقام بالتعاون بين مركبة التراث و مركز لالش بحزاني، وذلك في قاعة لالش ببحزاني عصر يوم الثلاثاء 24/6/2024، تطرق فيها الى جوانب عدة من التراث المحلي في المنطقتين، مع شرح شيق ومختصر حول تراث مدينتي الزيتون في كافة مجالات الحياة اليومية الزراعية والصناعية والشعبية وغيرها.

ويشار الى ان مركبة التراث وبالتعاون مع مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني تنفذ برنامج فلكلوري تراثي تاريخي في بعشيقة وبحزاني للفترة من 22 حزيران لغاية 30 منه، ولمدة 3 ساعات عصرا من كل يوم، ويتضمن البرنامج ورش رسم والرسم بالحرق على الخشب والعاب تراثية ومحاضرات تاريخية وافلام وثائقية تخص تاريخ وتراث المنطقة (بعشيقة وبحزاني).







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