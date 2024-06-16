تكريم الطلبة الأوائل في سريجكا

قام مكتب لالش بنكندي الثقافي بتكريم ( 55 ) من الطلبة الأوائل في 4 مدارس في قرية سريجكا في يوم السبت الموافق 15/6/2024 في قاعة لالش سريجكا بهدايا تقديرية قيمة من دروع زجاجية مزين بصورة بشعار مركز لالش الثقافي بمراسيم واحتفالية مهيبة

بحضور ممثل لجنة محلية ختارى وحضور رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي الأستاذ ( سعيد جردو ) و وجهاء واختياربة ومثقفي قرية سريجكا والطلبة الأوائل وأولياء أمورهم والشخصيات الاجتماعية والثقافية والامنية في المنطقة . كما وتم تكريم مدراء مدارس سريجكا لدورهم الكبير في خدمة العملية التعليمية .

وسنويا تقام مثل هذه المبادرات بتكريم الطلبة الأوائل من قبل الخيرين من الشخصيات الثقافية والاجتماعية في المنطقة ومكتب لالش بنكندي الثقافي لدعم الطلبة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود ورفع مستوائهم العلمي وللإبداع والتمييز لنيل ارقى الكليات وتحقيق طموحاتهم وتحمل مسؤولياتهم لخدمة أهلهم ومجتمعهم و وطنهم ، وبهذه المناسبة نقدم الشكر والتقدير لجميع الهيئات التدريسية لجهودهم الكبيرة واخلاصهم في خدمة العملية التعليمية والشكر لأولياء امور الطلبة وحرصهم واهتمامهم باولادهم والشكر والتقدير لمديرية تربية تلكيف والسادة المشرفين الكرام لمتابعتهم المستمرة وتوجهاتهم القيمة والشكر والتقدير لجميع الخيرين المساهمين في دعم ومساندة المدارس والطلبة ماديا ومعنويا ، فألف مبروك لجميع طلبتنا الأعزاء .

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