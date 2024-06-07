مجلس إيزديي سوريا: نرفض الاعتراف بالإيزديين كقومية

رفض المتحدث باسم مجلس إيزديي سوريا سرحان عيسى، مقترح “قانون القومية الإيزدية، وعدّه “غير قانوني”.

وقال سرحان عيسى لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، بشأن جمع التواقيع لمشروع قانون “القومية الإيزدية” في مجلس النواب العراقي: “نعارض هذا المقترح الذي لا يستهدف الكورد وكوردستان فقط، بل الوجود الإيزدي بشكل عامل”.

وحسب كتاب إلى رئاسة مجلس النواب أرفق بتواقيع 182 نائباً، طلب النائب الإيزدي عن نينوى نايف خلف سيدو، من رئاسة المجلس توجيه اللجنة القانونية بغية “إعداد مشروع (قانون القومية الإيزدية) لغرض تشريعه”.

وأثار المشروع الذي قدم لـ “إنصاف أبناء المكون الإيزدي لما تعرضوا له من إبادة جماعية على يد عصابات داعش الإرهابية وأسوة بباقي القوميات العراقية”، وفق مقدم الطلب، رفضاً واسعاً في أوساط الكورد الإيزديين.

سرحان عيسى دعا الإيزديين في العراق وإقليم كوردستان إلى الاستفادة من تجربة الكورد الإيزديين في سوريا الذين يشاركون في العملية السياسية في البلد منذ عام 2011.

ونوّه إلى أن معبد لالش تعد بمثابة “فاتيكان الكورد” بالنسبة للكورد، مضيفاً: “عندما قال الخالد الملا مصطفى بارزاني إن كركوك قدس الكورد، حبذا لو كان قد قال إن لالش قدس الكورد. الإيزديون كورد، أبناء كوردستان وقوميتنا كوردية”.

ورأى المتحدث باسم مجلس إيزديي سوريا أن المقترح الذي وقعه 182 نائباً “ضد الإيزديين والكورد”.

واعتبر أن بإمكانهم “تقدم شكوى قانونية والعتب على البرلمان العراقي. من غير المقبول التشكيك بهويتنا القومية وإثارة التساؤلات بشأنها والزعم بأنهم ليسوا كورداً”.

المتحدث باسم مجلس إيزديي سوريا تابع: “بعض القوى السياسية الكوردية تتدخل في جميع تفاصيل حياة الإيزديين، لدفعهم نحو التعريب”.

وكشف أن الأطراف العربية في سوريا قدمت مقترحاً مماثلاً للكورد الإيزديين لكنهم رفضوا ذلك.

واعتبر أن “الإيزديين الآن في حالة تفكك غير محدود، وهناك محاولات لفصلهم عن الكورد حتى في أوروبا وألمانيا”.

وشدد على أن “موقف الرئيس مسعود بارزاني الذي قال إن الإيزديون جزء أصيل من شعب كوردستان يعد بمثابة دستور لنا، ولا يحق للنائب (نايف خلف سيدو) أن يقرر نيابة عن 1.5 إلى 2 مليون إيزدي”.

كما كشف أن مجلس إيزدي سوريا سيعقد اجتماعاً مع البرلمان الألماني في 27 حزيران الجاري، سيطرح فيه مقترح نايف خلف سيدو للنقاش.

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