ريبر احمد: إقليم كوردستان لن يكون جزءاً من العودة القسرية للنازحين

اكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم الخميس، بأن الإقليم لن يكون جزءاً من العودة القسرية للنازحين العراقيين المتواجدين على أرض إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح المركز الاستشاري للهجرة في العاصمة أربيل.

وقال وزير داخلية كوردستان: “اننا في إقليم كوردستان مع العودة الطوعية للنازحين بعد توفير الحياة الكريمة لهم، ولن نكون جزءاً من العودة القسرية للنازحين العراقيين المتواجدين على أرض الإقليم”.

وأضاف “حتى الآن اختار حوالي مليون نازح البقاء في إقليم كوردستان الذي بات الملاذ الآمن لهم، وهناك الف عامل اجنبي يعملون في مختلف المجالات بالإقليم “.

مبيناً ان “97% من النازحين العراقيين ما زالوا في إقليم كوردستان لحد الآن”.

وكانت وزارة الهجرة العراقية قد اعلنت ان يوم 30 تموز/يوليو المقبل، سيكون موعدا نهائيا لإغلاق مخيمات النازحين المتبقية في إقليم كوردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة الاتحادية كافة انواع الدعم لسكان الخيام.

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