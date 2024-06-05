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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

العثور على مختطفة إيزيدية مع طفلتين في مخيم الهول

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فى :شؤون ايزيدية
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العثور على مختطفة إيزيدية مع طفلتين في مخيم الهول

أكدت مصادر محلية ، اليوم الأربعاء ، العثور على مختطفة إيزيدية مع طفلتين في مخيم الهول بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) عقب ورود معلومات عن وجودهن داخل المخيم.

وقالت تلك المصادر، انه ” تم العثور على امرأة إيزيدية مُختطفة تدعى عزيزة خالد علي وطفلتين معها، إحداهما ابنتها”.

وأضافت ، أن” الطفلة الثانية البالغة من العمر 10 سنوات تدعى خوناو نايف خضر ، وهذه الأخيرة كانت تبلغ من العمر عدة أشهر عندما تم اختطافها هي وأمها وتفريقهما عن بعضهما ، أثناء هجوم ارهابيّ داعش على شنگال (سنجار) في آب 2014″.

وكان ارهابيو داعش شنوا مطلع آب / أغسطس 2014، هجوماً دموياً على قضاء شنگال ، وقتلوا وخطفوا آلاف الكورد الإيزيديينمن بينهم نساء وأطفال ، كما هجر داعش نحو 400 ألف إيزيدي من منازلهم، وحوصر الكثير منهم في جبل شنگال لأسابيع دون طعام أو ماء أو طبابة.

وقد وُصفت جرائم التنظيم الإرهابي بأنها «إبادة جماعية» ، حيث أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول والمنظمات أن ما حدث للإيزيديين يشكل «إبادة جماعية»، وطالبت بضرورة تحقيق المساءلة والعدالة للضحايا.

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