يونيو 04, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

تحرير مختطفة أيزيدية عراقية من قبضة داعش في الأراضي السورية

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فى :شؤون ايزيدية
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تحرير مختطفة أيزيدية عراقية من قبضة داعش في الأراضي السورية

أفاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن تمكنت من تحرير امرأة ايزيدية عراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن “ناجية جديدة تدعى طواف داوود، تنتمي الى قرية تل عزير التابعة لقضاء سنجار، تم تحريرها من قبضة عناصر داعش في سوريا على يد قوات الأمن”.

وأضاف المصدر أن “المرأة المختطفة وعائلتها تعرضوا للاختطاف في عام 2014 عندما اجتاحت داعش مناطق سنجار، حاليا توجد الناجية داخل الأراضي السورية، حيث تتلقى الرعاية اللازمة بعد تحريرها من الأسر”.

ولفت إلى أن “هذه العملية تعد جزءاً من الجهود المستمرة لتحرير جميع المختطفين الإيزيديين وإعادتهم إلى ذويهم، في خطوة تعزز الأمل في نفوس العائلات التي ما زالت تنتظر عودة احبائها”.

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