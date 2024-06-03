مسرور بارزاني من معبد لالش: نود فعل شيءٍ يُساهم في عودة الإخوة الإيزيديين إلى مناطقهم

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حكومة الإقليم تود فعل شيءٍ يُساهم في عودة الإخوة الإيزيديين إلى مناطقهم وإدارتها.

وقال مسرور بارزاني، خلال زيارته لمعبد لالش، في تصريحٍ لـ كوردستان24، “إننا نود فعل شيءٍ يُساهم في عودة الإخوة الإيزيديين إلى مناطقهم الأصلية، ولعب دورٍ في إدارتها”.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن “سعادته بزيارة معبد لالش”، معبراً عن “أمله بأن يتمكنوا من تقديم المزيد من الخدمات للإخوة والأخوات الإيزيديين”، مؤكداً على أن “الإيزيديين هم إخواننا وأخواتنا، وأنهم كورد أصليون”.

وأضاف رئيس الحكومة قائلاً: “إنه مصدر اعتزاز ونشعر بالسعادة في أن نحظى بفرصة زيارة معبد لالش ولقاء أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني”، مؤكداً أن الإيزيدية “هي إحدى الديانات الأصلية في كوردستان”.

وفي جزءٍ آخر من حديثه، قال مسرور بارزاني: “يجب أن نتخذ خطوات تمكن الإيزيديين الذين نزحوا من سنجار من العودة إلى مناطقهم بكرامة واعتزاز، رغم أنهم يعيشون حالياً في وطنهم وبين إخوانهم وأخواتهم”، وأن تكون لهم القدرة على “إدارة مناطقهم وضمان الأمن فيها”.

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أهمية “تعويض الإيزيديين وتقديم الخدمات لهم بسبب الغدر الذي تعرضوا له”، مشدداً على ضرورة أن “لا يفكر أحد مجدداً في الاعتداء عليهم أو ارتكاب الظلم بحقهم”.

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